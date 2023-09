1/7 Foto tratta dal profilo Instagram @fabiomariadamato

All'inizio, ha raccontato Francesca Ferragni, non sapeva decidersi. Quando ha provato per la prima volta l'abito da sposa, aveva appena partorito. "Ho provato tantissimi abiti, tra cui uno molto semplice, ma secondo mia madre e Valentina non mi valorizzava abbastanza" ha raccontato. Così, la scelta è caduta su un abito in pizzo da principessa, con lungo strascico.