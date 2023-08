Maurizio Seymandi, cosa fa oggi il conduttore di Superclassifica Show

1/12 ©Getty

Negli anni Ottanta c’era un uomo ritenuto da alcuni più famoso di Papa Giovanni Paolo II. Non era né un politico né un calciatore, ma lavorava in televisione: era Maurizio Seymandi, il conduttore di Superclassifica Show per vent'anni ininterrotti, dal 1977 al 1997. Una storia confermata da lui stesso al Corriere della Sera nel 2019: “Verissimo. D’altra parte, io per anni sono andato in onda in tv tutti i giorni e nell’epoca in cui le televisioni private cominciavano a entrare nelle case degli italiani”. (In foto con Roberto Benigni)

