È morto il giornalista Idris, diventò famoso per "Quelli che il calcio"

La carriera

Idris era nato in una famiglia con 21 fratelli. Dopo gli studi in Senegal, è arrivato in Italia ne 1972 con una borsa di studio a Perugia. Quindi si è spostato a Brescia dove ha iniziato a lavorare nelle radio locali e come dj in discoteca. Comincia ad apparire nelle tv bresciane e si lancia poi nel giornalismo. Nel 1989 vince Star 90, un programma di Canale 5 per nuovi talenti. Grande tifoso della Juve, diventa una presenza fissa e molto conosciuta di Quelli che il calcio. Negli anni ha poi continuato ad apparire in tv, spesso in veste di opinionista sportivo. Idris era sposato con una donna italiana e ha avuto 4 figli.