Chi è Eric Andrè, il nuovo fidanzato di Emily Ratajkovski

Prima di Emily, Eric Andrè ha frequentato l’attrice Rosario Dawson dal 2016 al 2017, mentre nel 2021 ha cominciato a uscire con una donna misteriosa. “Penso che tutti siano bisessuali, giusto? Non esiste l’orientamento sessuale, la razza o il genere . Sono tutti concetti obsoleti creati dall’uomo", così Andrè si è espresso in una intervista nel 2016 sottolineando la sua personalità diretta e sopra le righe che non teme il giudizio altrui.

Biografia

vedi anche

Emily Ratajkowski: "Mi ripetevano che le donne hanno la data scadenza"

Eric Andrè si è diplomato alla Dreyfoos School of the Arts di West Palm Beach e ha studiato al Berkley College of Music di Boston dove ha suonato il contrabbasso. Ha creato negli anni 2000 il The Eric Andrè Show, ovvero uno spettacolo di cabaret basato su una forma di umorismo esplicito e irriverente facendo anche ogni tanto alcune interviste ad alcune celebrità. Come attore ha recitato in alcune serie tv come Man Seeking Woman, e ha doppiato Luci nel film Disincanto. Insomma molte esperienze sotto i riflettori.