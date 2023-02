Dopo 45 anni l’attore torna nei panni di Danny Zuko per un video pubblicitario con i colleghi a Zach Braff e Donald Faison Condividi

L'attore ormai alla soglia dei 70 anni torna a cantare una nuova versione di Summer Nights insieme a Zach Braff e Donald Faison di Scrubs, per uno spot a tema Grease per il Superbowl 2023. In uno spot ad alto budget per il servizio Internet 5G di T-Mobile, John Travolta ricorda Grease cantando una delle canzoni più celebri del film. Egli si lamenta di quanto possa essere faticoso impostare Internet quando ci si trasferisce in una nuova casa sulle note di Summer Nights prima che il duo di migliori amici della vita reale Zach Braff e Donald Faison intervengano per raccontargli di più del servizio T-Mobile. Un trio improbabile che in qualche modo funziona.

John Travolta è di nuovo Danny Zuko approfondimento Super Bowl, John Travolta balla Grease con sua figlia Ella in uno spot John Travolta ricrea le mosse iconiche del film del 1978 durante lo spot di un minuto del Superbowl. Questo video a tema Grease si unisce ad altri realizzati per questo importante evento sportivo americano, come quello con Top Gun: Maverick con Miles Teller che balla con il suo cane per Bud Light e Anna Faris che è quasi nuda per uno spot di un avocado. Non è un segreto che la domenica del Superbowl sia il giorno più importante dell'anno per la pubblicità e le aziende spendono sempre molti soldi per i loro annunci, spesso arruolando grandi celebrità. John Travolta che ripropone Grease farà parlare la gente del film classico e del relativo musical.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Olivia Newton-John, da John Travolta a Oprah: l’addio sui social. FOTO L'indimenticabile Sandy di 'Grease', ruolo che la portò al successo planetario, è morta a 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nel musical accanto a lei c'era John Travolta che le ha dedicato un messaggio commosso, così come tante altre star della musica e del cinema che l'avevano conosciuta o considerata un'ispirazione Il mondo dice addio a Olivia Newton-John, morta a di 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Indimenticabile il suo ruolo di Sandy nel musical Grease accanto a John Travolta, che è stato fra i primi a ricordarla sui social: "Mia cara Olivia hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John" "Sei stata la mia infanzia. Grazie per aver creato ricordi eterni", scrive su Instagram l'attrice Viola Davis Anche l'attore Hugh Jackman ha voluto ricordare Olivia Newton-John sui social: "Sono devastato, conoscerla è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita. Non è un segreto che Olivia sia stata la mia prima cotta, baciavo il suo poster tutte le sere prima di dormire"

Per il momento sul web stanno arrivano gli spot pre-evento, ma c'è grande curiosità per quelli che saranno trasmessi durante il Superbowl. Nel corso dei 45 anni Grease è diventato un vero e proprio cult, e vista anche la tragica scomparsa di Olivia Newton-John ad agosto 2022 dopo una battaglia contro un cancro al seno, rivedere Danny senza la compagnia di Sandy è triste, ma comunque un bel tributo all'attrice e al film che le ha regalato notorietà e gioia. Il Super Bowl andrà in onda domenica 12 febbraio da Glendale, in Arizona, dove i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles giocheranno l'uno contro l'altro e Rihanna si esibirà durante l'intervallo. Chris Stapleton canterà l'inno nazionale e ci saranno sicuramente molti altri grandi spot pubblicitari che vale la pena vedere durante la partita.