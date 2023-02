Harry Potter, Hogwarts Legacy introduce il 1° personaggio transgender

Il gioco di prossima uscita, Hogwarts Legacy, sembra presentare il primo personaggio transgender nel mondo creato da J.K. Rowling. È il personaggio di Sirona Ryan, proprietaria del pub Three Broomsticks nel villaggio di Hogsmeade che informa i giocatori che la gente impiega parecchio tempo a rendersi conto di un dettaglio, ossia che lei è “in realtà una strega, non un mago". Sembrerebbe una frecciatina a Rowling da parte degli sviluppatori, per discostarsi dalle sue opinioni considerate transfobiche

Il gioco di ruolo open world di prossima uscita intitolato Hogwarts Legacy sembra presentare il primo personaggio transgender nel mondo creato da J.K. Rowling. Introduce Sirona Ryan, proprietaria del pub Three Broomsticks nel villaggio di Hogsmeade che informa i giocatori che la gente impiega del tempo a rendersi conto di un dettaglio, ossia che lei è “in realtà una strega, non un mago”.



Il gioco si basa su Harry Potter ed è ambientato nel mondo magico del 1800 creato dalla madre putativa del maghetto, Rowling appunto. La comparsa di un personaggio trans nel mondo magico di J.K. Rowling è significativa, dato che l’autrice negli ultimi anni ha generato molte polemiche per dei commenti che sono stati percepiti come transfobici.



Nel gioco di WB Games, sviluppato da Avalanche Software, Sirona si presenta fin da subito come transgender e questo dettaglio potrebbe essere una frecciatina che gli sviluppatori vogliono lanciare a J.K. Rowling, un modo forse per allontanarsi da quanto pronunciato dalla scrittrice britannica.



Il personaggio di Sirona Ryan non riveste un ruolo chiave nel gioco, tuttavia pare sia legata a qualche quest secondaria.

L'introduzione del primo personaggio transgender mai apparso nel Mondo Magico di Harry Potter non è stato recepito bene da tutti: c'è infatti chi accusa la società di sviluppo Avalanche di aver aggiunto questo personaggio soltanto per ripicca nei confronti dell'autrice della saga. Una buona fetta però sta lodando lo studio per aver dimostrato coraggiosamente la volontà di ribadire le proprie posizioni circa una tematica troppo importante per essere tralasciata: quella dell'inclusione.

In rete si sono poi generate polemiche di qualunque tipo, perfino quella legata al nome del personaggio: le prime tre lettere di Sirona, infatti, formano l'appellativo Sir, utilizzato per rivolgersi alle persone che si riconoscono nel genere maschile, il che ha fatto storcere il naso a molti.



Il personaggio di Sirona

In Hogwarts Legacy, quando il giocatore chiede a Sirona Ryan come conosce un goblin di nome Lodgok, lei risponde (secondo quanto riporta il magazine specializzato in videogiochi GameRevolution): "Non lo vedevo da anni quando è arrivato pochi mesi fa. Ma mi ha riconosciuto all'istante. Il che è più di quanto posso dire per alcuni dei miei compagni di classe. Ci hanno messo un po' a rendersi conto che in realtà ero una strega, non un mago".



Il gioco

Hogwarts Legacy invita i giocatori a "un viaggio epico" come studenti del quinto anno a Hogwarts, dotando i gamer di una rara capacità di "attingere a una magia antica e potente". Nel gioco immersivo, i giocatori possono vagare per Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e l'area circostante Overland mentre si destreggiano tra incantesimi e pozioni varie.



“Accompagnati dalla guida pratica del mago e dalle istruzioni uniche di professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di sfide e misteri elettrizzanti", si legge nella descrizione ufficiale del gioco. "Di fronte a preoccupanti pericoli, i giocatori difenderanno Hogwarts da nemici mortali e scopriranno i segreti del passato dimenticato del mondo magico”.



Il titolo per giocatore singolo è sviluppato da Avalanche Software e pubblicato sotto l'etichetta Portkey Games di Warner Bros. Games.



La scrittrice di Harry Potter non è coinvolta

"J.K. Rowling non è coinvolta nella creazione del gioco", afferma il sito ufficiale del gioco. "Pur rimanendo fedele a J.K. secondo la visione originale di Rowling, gli sviluppatori del gioco Portkey tracciano un nuovo territorio creando nuovi modi per i fan di immergersi nel mondo magico".



Il lancio di Hogwarts Legacy è previsto per il 10 febbraio in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC; arriverà su PS4 e Xbox One il 4 aprile, seguito da Nintendo Switch il 25 luglio. Di seguito trovate il trailer del gioco.