6/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @elenoire_ferruzzi

"Di quello che pensa la gente non mi frega niente – dichiarò tempo fa a Rolling Stone - Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!”

GF, 21 anni dalla prima edizione: che fine hanno fatto i concorrenti