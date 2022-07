Spettacolo

Domenica 3 luglio l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Davide Silvestri ha sposato la storica compagna Alessia Costantini. Le nozze si sono svolte in una villa di campagna, La Lodovica, perfetta per il tema country scelto dagli sposi. Alla cerimonia erano presenti alcuni ex concorrenti del reality a cui ha partecipato l'attore e imprenditore. Vediamoli in questa gallery