Grande Fratello VIP, la vincitrice è Jessica Selassié

L'erede della storica famiglia regnante in Etiopia è la prima classificata della sesta edizione del Grande Fratello VIP, secondo posto per Davide Silvestri e medaglia di bronzo per Barù

Le due sfide hanno così decretato i nomi dei tre concorrenti in lizza per la vittoria del Grande Fratello VIP sancendo l’eliminazione di Delia Duran e di Lulù Selassié a un passo dalla finale.

In seguito, il padrone di casa ha aperto un nuovo televoto che ha eletto Barù come terzo classificato per poi dare il via all’ultimo duello.