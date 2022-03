Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato giovedì 3 marzo

Antonio Medugno è il concorrente eliminato dell’ultima puntata, in nomination Davide Silvestri, Jessica Selassié e Miriana Trevisan

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata con la sesta edizione del Grande Fratello VIP . A pochi giorni dall’appuntamento conclusivo, in programma lunedì 14 marzo, Antonio Medugno ha lasciato definitivamente la casa più spiata d’Italia.

Serata di colpi di scena per il reality-show. Il padrone di casa ha regalato grandi emozioni al pubblico, al suo fianco le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Davide Silvestri e Sophie Codegoni sono i cinque concorrenti che si sono dati battaglia al primo televoto nel quale i telespettatori hanno optato per l’eliminazione di Giucas Casella con il 13% dei voti, queste le altre percentuali: Miriana Trevisan il 29%, Antonio Medugno il 24%, Sophie Codegoni il 20% e Davide Silvestri il 14%.

Subito dopo l’annuncio del verdetto del ballottaggio, Giucas Casella ha scoperto di aver pescato il biglietto per il rientro in casa tornando così in gioco.