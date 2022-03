Eliminate Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, Barù in finale e la coppia Giucas Casella e Jessica Selassié in sfida al televoto

Barù è il quarto finalista della sesta edizione del Grande Fratello VIP, eliminate Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, in sfida per l’ultimo posto in finale Giucas Casella e Jessica Selassié.