grande fratello vip, il nuovo televoto

approfondimento

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato giovedì 3 marzo

L’ultima puntata del Grande Fratello VIP, andata in onda giovedì 3 marzo, ha visto il pubblico votare per ben due ballottaggi: il primo ha portato all’eliminazione di Giucas Casella, poi rientrato in casa grazie al biglietto che lo ha rimesso in gioco, il secondo all’uscita di Antonio Medugno.