grande fratello vip, lulù selassié è la seconda finalista

Serata ricca di colpi di scena per il Grande Fratello VIP. Il pubblico da casa ha scelto Lulù Selassié come seconda finalista, in nomination a rischio eliminazione Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo.