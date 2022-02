Nuovo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello VIP . Alfonso Signorini è pronto a riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia per raccontare gli avvenimenti degli ultimi giorni, in studio le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe . Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié sono le concorrenti attualmente al ballottaggio.

Delia Duran è la prima concorrente ad aver strappato un biglietto per la finale del programma, infatti la modella ha avuto la meglio al televoto con il 36% del favore del pubblico contro il 33% ottenuto da Davide Silvestri, il 27% da Manila Nazzaro e il 4% da Katia Ricciarelli.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP (FOTO) i concorrenti hanno fatto le attese nomination delineando la rosa dei nomi in sfida per un altro posto in finale: Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Selassié.

Il risultato del televoto sarà svelato nella puntata in onda giovedì 17 febbraio.