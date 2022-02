Grande Fratello Vip, ieri Delia Duran è diventata la prima finalista

In nomination Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino, in finale Delia Duran

Delia Duran è la prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello VIP . La modella ha avuto la meglio al televoto ottenendo un posto per l’appuntamento conclusivo del reality-show , in programma lunedì 14 marzo .

Continua la corsa verso la finale del programma. Lunedì 7 febbraio Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP , al suo fianco in studio le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli . Uno dei momenti centrali della puntata è stato senza ombra di onda di dubbio l’esito del televoto che ha visto in sfida quattro concorrenti: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Delia Duran.

Nel corso della settimana il pubblico a casa è stato chiamato a scegliere chi mandare in finale optando per il nome della modella, votata dal 36% delle persone, contro il 33% per Davide Silvestri, il 27% per Manila Nazzaro e il 4% per Katia Ricciarelli.