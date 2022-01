Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato venerdì 21 gennaio

La coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis ha lasciato la casa, in nomination Federica Calemme, Soleil Sorge e Kabir Bedi

Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso di una serata piena di emozioni e colpi di scena, in studio le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli .

Grande Fratello VIP, i concorrenti in nomination venerdì 21 gennaio

approfondimento

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 3 gennaio

Il verdetto del televoto è stato sicuramente uno dei momenti centrali della puntata. Dopo attimi di grande suspense, il padrone di casa ha annunciato che ad abbandonare la sesta edizione del reality-show sarebbe stata la coppia composta da Giacomo Urtis e Valeria Marini votata dal 15% del pubblico contro il 41% per Jessica Selassié, il 24% per Davide Silvestri e il 20% per Federica Calemme.