La coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis , Federica Calemme , Davide Silvestri e Jessica Selassiè conosceranno l’esito del loro destino nella nuova puntata del Grande Fratello VIP , in programma venerdì 21 gennaio.

grande fratello vip, kabir bedi vince il televoto

approfondimento

Grande Fratello Vip, cosa è successo ieri sera

Manca sempre meno al prossimo appuntamento con la sesta edizione del reality-show. Alfonso Signorini è pronto per riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia per raccontare le storie dei concorrenti (FOTO), presenti in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe chiamate a commentare le vicissitudini degli inquilini.