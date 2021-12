Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato lunedì 20 dicembre

Nessun eliminato dalla casa più spiata d’Italia, in nomination Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis

Continua la corsa della sesta edizione del reality-show . Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso di un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP, tra i momenti cruciali l’esito del televoto e le nomination che hanno decretato la rosa dei concorrenti attualmente in sfida.

Il pubblico da casa ha avuto la possibilità di scegliere il proprio concorrente preferito optando per Lulù Selassié che ha poi spedito direttamente in nomination Biagio D’Anelli.

Nella parte successiva della puntata con il Grande Fratello VIP ( FOTO ), Alfonso Signorini ha annunciato i nomi degli inquilini immuni, ovvero Katia Ricciarelli , Sophie Codegoni e Jessica Selassié , con loro anche Carmen Russo in quanto scelta delle opinioniste.

In seguito, i concorrenti hanno fatto le attese votazioni: gli inquilini nominabili in modo palese e gli immuni in confessionale.