Grande Fratello Vip, nessun eliminato lunedì 22 novembre

Alfonso Signorini ha dato il benvenuto al pubblico preannunciando un appuntamento pieno di avvenimenti, come sempre in studio le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli .

Giamaria Antinolfi , Soleil Sorge e Carmen Russo sono i tre concorrenti che si sono dati battagli al televoto. Il padrone di casa ha svelato il verdetto del pubblico comunicando la vittoria di Soleil Sorge con il 44,1% dei voti, queste le altre percentuali: 34,1% per Gianmaria Antinolfi e 21,8% per Carmen Russo.

In seguito alla vittoria, la concorrente ha dovuto scegliere se tenere l’immunità per sé o regalarla a qualcuno optando per il nome di Manila Nazzaro visto che le nomination avrebbero riguardato soltanto le donne.

gRANDE FRATELLO VIP, le nomination

In seguito, il padrone di casa ha comunicato che le principesse Selassié sarebbero divenute tre concorrenti indipendenti dando il via alle nomination: le donne in modo palese e gli uomini in confessionale.