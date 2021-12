Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato venerdì 10 dicembre

Soleil Sorge è risultata la concorrente preferita dal pubblico a casa, in nomination ben sei inquilini. Alfonso Signorini ha condotto un nuovo appuntamento con la sesta edizione del reality-show che da mesi accompagna i telespettatori, come sempre in studio le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli .

grande fratello vip, gli immuni della puntata

Successivamente, gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno dato il via alle nomination: in confessionale per gli immuni e palesi per tutti gli altri. Prima dell’inizio delle votazioni, il conduttore ha annunciato che gli immuni della puntata sarebbero stati Aldo Montano e Giucas Casella, con loro anche Katia Ricciarelli e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis in quanto scelte delle due opinioniste.