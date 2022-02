GF Vip, Lulù Selassié riceve i complimenti da Cardi B: il tweet virale

Alcuni utenti social hanno fatto diventare virale un video in cui Lulù Selassié interpreta un brano della rapper Cardi B. Il video in questione è arrivato alla stessa artista americana, che ha ripostato la clip commentando: “Wow, è chiaramente lei la star dello show”. Un bel riscontro per la concorrente del GF, che in puntata è stata puntualmente informata da Alfonso Signorini . “La trapper ha commentato la tua performance sui social! Se n’è parlato a livello mondiale!” ha spiegato il conduttore ad una Lulù Selassié molto sorpresa. La principessa etiope ha chiesto se si trattasse del vero profilo di Cardi B, e Signorini l'ha rassicurata: “Sì, è davvero il suo!”. “ Cardi ti amo !” ha quindi urlato la concorrente in diretta, visto che Cardi B è la sua artista preferita. Anche il fidanzato Manuel Bortuzzo aveva commentato la “performance” di Lulù Selassié, scherzando via social. “E stasera si guarda… Sanremo che è meglio! Scherzo Lulú sei spaziale! ”.

Manuel Bortuzzo, le parole su Lulù Selassié

Un bel periodo questo per Lulù Selassié, che al Grande Fratello Vip ha anche trovato l'amore di Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha rivelato a Verissimo di volerle fare una sorpresa in occasione di San Valentino. "Sarà il nostro primo San Valentino e ci tengo sia speciale" ha raccontato a Silvia Toffanin. Parlando di Lulù ha anche detto: "Mi manca, sto cercando in tutti i modi di farle sentire la mia vicinanza" ha spiegato. Anche il fratello di Manuel, sempre ospite a Verissimo, ha parlato del rapporto di Manuel con Lulù: "Abbiamo avuto conferma che si vogliono bene veramente, sono una bellissima coppia e io non vedo l'ora di conoscerla, la aspetto a casa". Se all'inizio Bortuzzo non era convinto della relazione con l'inquilina della Casa, con il tempo ha cambiato idea, come spiegato alla rivista Chi. “Aveva un modo di fare che pensavo non fosse compatibile con il mio. Le dicevo: ‘Siamo diversi, ma tu devi rimanere cosi, magari non dobbiamo stare insieme’. È sembrato brutto, quando la trattavo male non si vedeva in tv il prima e il dopo, nessuno sa quello che ci siamo detti, altrimenti lei non sarebbe rimasta con me. Dopo le liti stavamo in camera a piangere abbracciati, non ci importava di quello che avrebbe pensato la gente. Mi ha fatto capire che siamo diversi, ma c’è un modo di amare che ci unisce”.