Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP il pubblico ha deciso il nome della prima concorrente finalista, ora un nuovo televoto sta coinvolgendo alcuni inquilini del reality-show che conosceranno il loro destino nell’appuntamento in onda lunedì 14 febbraio .

Alfonso Signorini si prepara a riaprire la porta rossa della casa più spiata d’Italia, al suo fianco in studio le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli , chiamate a commentare gli avvenimenti dei protagonisti della sesta edizione del reality-show.

La modella è stata scelta dal 36% del pubblico a casa contro il 33% dei voti per Davide Silvestri, il 27% per Manila Nazzaro e il 4% per Katia Ricciarelli.