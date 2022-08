Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci primo concorrente sieropositivo

Come riportato da Tgcom24, Giovanni Ciacci ha dichiarato al magazine Chi: “Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata"

Giovanni Ciacci ha aggiunto: “Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’Hiv".

Lo stylist ha poi ricordato l’importanza delle cure antiretrovirali: “Negli Anni 80 la parola Hiv era sinonimo di morte. Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero”.

Giovanni Ciacci ha proseguito: “Il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia".