Batgirl, nel film ci sarà personaggio trans: prima volta per la DC

Ci sarà anche un personaggio transessuale in Batgirl. Si tratta di Alysia Yeoh, interpretata da Ivory Aquino, lei stessa transessuale. Nel film, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah e che sarà trasmesso da HBO Max, Yeoh è la miglior amica dell'eroina, Barbara Gordon, interpretata da Leslie Grace. È anche la prima volta che un personaggio transgender appare nei ruoli principali in un adattamento cinematografico della DC Comics. Aquino, di origini filippine, è anche la nipote dell'ex presidente Corazon Aquino.

BATGIRL, IL RESTO DEL CAST

Batgirl avrà come protagonista Barbara Gordon (Leslie Grace), che ancora giovanissima deciderà di indossare il mantello per aiutare Batman a fare pulizia di criminali tra le strade di Gotham. Sulla trama si sa veramente poco, qualcosa di più è noto sul cast. Accanto a Leslie Grace, infatti, J. K. Simmons tornerà a recitare nei panni del commissario Gordon dopo l'esperienza in Justice League, mentre Brendan Fraser avrà il ruolo del villain Firefly. Confermato anche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Gli ultimi ingressi annunciati, prima di quello di Ivory Aquino, erano stati quelli di Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai.