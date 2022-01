Batgirl, Leslie Grace condivide la prima foto ufficiale in costume

Leslie Grace ha pubblicato la sua prima foto col costume di Batgirl, direttamente dal set del film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah (Bad Boys for Life) che arricchirà il DCEU e che dovrebbe uscire direttamente su HBO Max quest'anno. La foto, condivisa sul profilo Instragram dell'attrice che ha vinto la corsa al ruolo ingaggiata con diverse altre colleghe , è decisamente interessante: total blue con mantello giallo.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

Batgirl, il cast

leggi anche

Pedro Almodovar vorrebbe fare un film su Batgirl

Batgirl avrà come protagonista Barbara Gordon (Leslie Grace), che ancora giovanissima deciderà di indossare il mantello per aiutare Batman a fare pulizia di criminali tra le strade di Gotham. Sulla trama si sa veramente poco, qualcosa di più è noto sul cast. Accanto a Leslie Grace, infatti, J. K. Simmons tornerà a recitare nei panni del commissario Gordon dopo l'esperienza in Justice League, mentre Brendan Fraser avrà il ruolo del villain Firefly. Confermato anche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman. Gli ultimi ingressi annunciati sono quelli di Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai.