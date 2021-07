Chi è Leslie Grace, la Batgirl del nuovo film DC

La giovane cantante e attrice statunitense di origini dominicane, la cui carriera attoriale è stata lanciata dal musical "Sognando a New York – In the Heights" in cui ha esordito, è stata scelta per calarsi nei panni della supereroina Barbara Gordon. Sarà lei la protagonista della nuova pellicola che uscirà in streaming per raccontarne le origini. Il film originale HBO Max farà parte del DC Extended Universe e uscirà tra il 2022 e il 2023, secondo l'agenda pianificata da Warner Bros.

È stato finalmente rivelato il nome dell'attrice che si calerà nei panni di Batgirl nel nuovo film DC che racconterà le origini di questa supereroina.

A interpretare il ruolo di Barbara Gordon sarà Leslie Grace, giovane attrice e cantante statunitense di origini dominicane la cui carriera attoriale è stata lanciata dal musical Sognando a New York – In the Heights in cui ha esordito nel 2021.



E adesso che questa interprete fresca di set cinematografico (dopo anni di placo musicale) vestirà i panni della protagonista nella pellicola in streaming che narra l'origine di Batgirl, la sua fama sarà ancora più in ascesa.

Il film originale HBO Max farà parte del DC Extended Universe e uscirà soltanto in streaming tra il 2022 e il 2023, secondo l'agenda pianificata da Warner Bros.



Leslie Grace ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2012, quando fece il suo debutto con una cover in inglese e in spagnolo di Will You Love Me Tomorrow, la hit della band femminile The Shirelles (il mitico gruppo statunitense di genere pop formatosi nel 1959, inserito da Rolling Stone al 76º posto nella classifica dei 100 più grandi cantanti di tutti i tempi).

Quella cover ha reso Leslie Grace la più giovane cantante arrivata al primo posto della classifica Hot Latin Songs.

Nel 2013 ha pubblicato il suo primo disco, Leslie Grace, classificatosi al quarto posto della Billboard Top Latin Albums.



Durante la sua carriera ha ricevuto cinque nomination nell'ambito del Premio Lo Nuestro, vincendolo nel 2016.

È stata candidata tre volte ai Billboard Latin Music Awards e tre volte ai Latin Grammy Awards, mentre nel 2018 ha vinto il Kids' Choice Awards México grazie al suo duetto con Play-N-Skillz nel brano Lo Siento.



Sul grande schermo ha debuttato nel 2020, recitando nel musical In the Heights - Sognando a New York.