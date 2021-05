L'attrice israeliana che ha interpretato Wonder Woman si aggiunge alla lista di chi accusa di comportamenti inappropriati e non professionali il regista di The Avengers, subentrato a Zack Snyder in fase di post-produzione

L'attrice Gal Gadot ha accusato il regista Joss Whedon di aver minacciato di interferire con la sua carriera, aggiungendosi alla lunga lista di coloro che puntano il dito contro il regista di The Avengers per aver adottato comportamenti inappropriati e non professionali.



La protagonista di Wonder Woman ha parlato della questione durante un'intervista con la testata israeliana N12.



“In un certo senso minacciò la mia carriera e disse che se avessi fatto qualcosa, avrebbe reso la mia carriera infelice, ma me ne sono occupata”, ha rivelato Gal Gadot, spiegando che il regista avrebbe minacciato di interferire con il suo lavoro durante le riprese di Justice League, dopo essere subentrato a Zack Snyder.

Senza voler troppo approfondire il discorso, l'attrice ha riportato la parola che Whedon avrebbe utilizzato per offenderla, ossia "miserable" (che si può tradurre in tanti modi, da penosa a patetica fino a orribile e miserevole).



I rapporti incrinati tra Gal Gadot e Joss Whedon

approfondimento Justice is Gray: la versione in bianco e nero di Zack Snyder’s Justice Le cause che sarebbero alla base dei cattivi rapporti instauratisi tra Gal Gadot e Joss Whedon sono di tipo professionale. L'attrice, preoccupata che il suo personaggio di Wonder Woman potesse in qualche modo perdere la propria coerenza nei film del DC Expanded Universe, aveva criticato alcune modifiche apportate dal regista al suo ruolo. Ciò che Gal Gadot non voleva fare? In particolare, rendere troppo aggressiva la sua Wonder Woman. Da questa divergenza di vedute sarebbero nati gli screzi tra la protagonista e il nuovo regista, arrivato in corso d'opera.