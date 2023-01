1/15 ©IPA/Fotogramma

Lo spettacolo da Fendi inizia fuori dall'area sfilate con le ospiti dell'evento che posano per gli obiettivi dei fotografi in total look firmati Kim Jones. I capi scelti provengono dall'apprezzata collezione Ready To Wear Spring 2023. Miriam Leone, in rosa corallo, illumina una grigia giornata parigina



