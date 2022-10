Premio Afrodite, vincitrici si tagliano capelli per le donne iraniane

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Anche l’Italia continua a dimostrare solidarietà alle donne iraniane con gesti di dissenso per la morte di Mahsa Amini e Hadis Najafi. Ieri, 1 ottobre, durante la cerimonia della 14esima edizione del Premio Afrodite, le donne vincitrici presenti all'evento si sono tagliate una ciocca di capelli da inviare all’ambasciata dell’Iran in segno di vicinanza alle due ragazze uccise dalle forze dell’ordine. Amini, 22 anni, è morta dopo essere stata portata in commissariato dalla polizia per non aver indossato il velo correttamente. La vicenda ha scatenato proteste di massa in Iran, duramente represse dalle autorità che hanno ucciso con sei colpi di proiettile Najafi, 21 anni, volto simbolo del movimento contro la morte di Amini. Il Premio Afrodite quest'anno è andato a Margherita Buy, Eugenia Costantini, Laura Delli Colli, Maria Chiara Giannetta, Matilde Gioli, Aurora Giovinazzo, Ludovica Martino, Gala Martinucci, Noemi, Ilenia Pastorelli, Maria Sole Pollio, Giulia Steigerwalt e Maria Sole Tognazzi (IL VIDEO).