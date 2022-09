Miriam Leone, le foto delle nozze su Instagram per il 1° anniversario

3/10

Una foto in bianco e nero che ritrae Miriam Leone in tutto il suo splendore, assieme al marito Paolo Carullo. “E poi la festa, la cena, gli amici, i nostri tavoli bellissimi, la musica, le candele, gli amici, io e te, la pasta alla norma, l’energia, la luna (pienaaaaaa!), la felicità… alcune foto del nostro album di nozze privato per condividere il nostro primo anniversario”, si legge nella didascalia a corredo del gruppo di immagini. Foto dal profilo Instagram di Miriam Leone



Miriam Leone con il marito Paolo Carullo sul red carpet dei David di Donatello 2022. FOTO