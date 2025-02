Cortinametraggio 2025, annunciata la giuria della ventima edizione

Le giurie e la madrina

Per il Premio Cortinametraggio al Miglior Corto, la giuria principale sarà composta dal regista Aldo Iuliano, vincitore lo scorso anno a Cortinametraggio con il corto Dive per la Miglior Regia; Pippo Mezzapesa, regista e sceneggiatore di Ti mangio il cuore e recentemente della serie Qui non è Hollywood; Francesco Piras, regista e vincitore per il Miglior Corto Assoluto della passata edizione di Cortinametraggio con lo short movie Tilipirche; Paolo Genovese, celebre regista di Perfetti Sconosciuti e attualmente al cinema con Follemente; Leonardo Maltese, attore protagonista di Il signore delle formiche di Gianni Amelio e Rapito di Marco Bellocchio.

Il Premio Young in collaborazione con Frecciarossa sarà assegnato da una Giuria Young under 30 formata da tre giovani attori che rappresentano il cinema italiano: Ludovico Tersigni, attore noto per Summertime e SKAM Italia; Sara Ciocca, giovane attrice di Il ragazzo dai pantaloni rosa e Per il mio bene di Mimmo Verdesca, Eleonora Gaggero, attrice e scrittrice che ricordiamo nel film Sul più bello di Alice Filippi.

La Giuria Mestieri del Cinema vedrà un panel di esperti che valuterà gli aspetti tecnici delle opere in gara e consegnerà il Premio Acqua Minerale San Benedetto – Mestieri del Cinema. Tra i giurati: Nicoletta Ercole, costumista di film iconici come L’ultimo bacio di Gabriele Muccino o La sconosciuta di Giuseppe Tornatore; Mario Cordova, attore e doppiatore, voce storica di Richard Gere; Stefano Curti, sound designer e tecnico del suono con una carriera nel cinema e nella TV.

La giuria per il Miglior Interprete maschile e femminile vedrà un riconoscimento Premio Pianegonda per la miglior performance attoriale e sarà assegnata da: Federica Remotti, agente cinematografica; Armando Pizzuti, casting director; Filippo Montalto, produttore; Stella Falchi e Gabriele Abis, coppia nel lavoro e nella vita, creatori del format Casa Abis.

A conferire il Premio Aermec alla Miglior Commedia sarà una Giuria dove si trovano alcuni dei volti più amati della commedia italiana: Andrea Roncato, icona della comicità italiana; Michela Giraud, stand-up comedian e attrice che ricordiamo recentemente in Flaminia che ha segnato il suo debutto alla regia e che le ha fatto ricevere anche il Ciak d’oro; Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, registi della commedia Metti la nonna in freezer; Giovanni Veronesi, regista che ricordiamo recentemente nel film di successo Romeo è Giulietta.

La giuria del pubblico sarà capitanata dall’attore Luca Capuano famoso per aver partecipato a serie di successo come Il Paradiso delle Signore, Provaci ancora Prof! 7, i Cesaroni 6.

La Giuria della Stampa, infine, è formata da Steve Della Casa, critico, storico del cinema, direttore artistico e conduttore del programma radio Hollywood Party; Alessandra Magliaro, giornalista dell’Agenzia Ansa; Alessia De Antoniis, giornalista di testate come Next Gen Mag, Giornale dello Spettacolo e Globalist; Cristiana Allievi, giornalista esperta di cinema e collaboratrice di settimanali come 7 del Corriere della Sera e Donna Moderna; Martina Barone, redattrice e critica cinematografica, collabora con riviste come Vanity Fair, GQ e Nss Magazine.

Tra gli altri premi che saranno consegnati anche: Premio Rai Cinema Channel, Premio Andromeda Film alla Miglior Sceneggiatura, Premio ANEC FICE (che prevede la distribuzione in sala del corto vincitore), Premio al Miglior Corto Portoghese, Premio Promoturismo FVG, Premio Groenlandia, Premio Anpit, Premio Speciale Cotril.

La madrina di quest’anno sarà Barbara Venturato e Roberto Ciufoli come sempre alla conduzione, a sottolineare la continuità di un evento che da vent’anni è punto di riferimento nel panorama cinematografico italiano.

L’edizione del ventesimo anniversario è resa possibile anche grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Cortina, MIC, Provincia di Belluno, Comune di Belluno e Regione Veneto.

Si ringrazia anche Canale Europa per il prezioso supporto.