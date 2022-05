Miriam Leone, relax in piscina in Toscana: il post su Instagram

Miriam Leone ha trascorso il fine settimana in provincia di Firenze, ma non per lavoro. L'attrice, 27 anni, si trovava a Montaione per il matrimonio di due amici . Domenica 29 maggio l'attrice catanese ha partecipato alle nozze, che si sono svolte all'interno del resort di lusso di Castelfalfi . Poi c'è stato anche il tempo per rilassarsi, come testimoniato dal post social che ha raccolto subito molti consensi e commenti. Il rapporto fra Miriam Leone e la Toscana è molto stretto: a inizio maggio l'attrice di Diabolik ha incontrato bambini e bambine nella Ludobiblio dell'ospedale pediatrico Meyer e ha letto loro una fiaba nell'ambito del progetto “C'era una volta”.

Miriam Leone, le fiabe in ospedale

La rassegna “C’era una volta” è stata organizzata dalla Fondazione De Sanctis con l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. Una giornata per raccontare ai piccoli pazienti le storie di Aladino, Cappuccetto Rosso, La Piccola Fiammiferaia e Il Brutto Anatroccolo. A leggerle, Miriam Leone, Marianna Fontana, Francesca Inaudi e Neri Marcorè al Meyer, per regalare ai bambini un momento di svago e di divertimento. Gli attori hanno poi trascorso del tempo con i piccoli, hanno firmato autografi e si sono fatti immortalare in alcuni selfie. Leone, Fontana, Inaudi e Marcorè hanno poi raggiunto i pazienti pediatrici che non potevano partecipare all’iniziativa, facendo loro visita tra i letti dei reparti. “In un periodo così cupo, siamo orgogliosi di portare negli ospedali pediatrici italiani questa iniziativa disegnata intorno ai bambini, che rimette al centro, per loro, le attività culturali in presenza” sono state le parole di Alberto Zanobini, direttore generale del Meyer e presidente dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani. “Si tratta di una rassegna che ha a che fare con il diritto alla salute declinato secondo un principio di cura globale: per voce di grandi attori, si potrà realizzare l’evasione nel mondo della fiabe e sappiamo quanto questa sia importante e terapeutica”.