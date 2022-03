Miriam Leone, i suoi migliori film

A partire dal 17 marzo, Miriam sarà protagonista al cinema, insieme a Pierfrancesco Favino della commedia "Corri da me". Nell'attesa ecco le migliori pellicole interpretate della talentuosa attrice nata a Catania il 14 aprile del 1985 Condividi

MIRIAM LEONE, DA MISS ITALIA AL CINEMA, PASSANDO PER LA TV Quando poco più che ventenne Miriam Leone vinse Miss Italia 2008, si ritrovò con davanti due strade: la prima, riservata alla maggior parte delle ex miss, portava a una vita normale, di cui la vittoria al concorso di bellezza avrebbe costituito uno dei momenti più importanti; l'altra, percorsa solo da poche, conduceva a un futuro nel mondo dello spettacolo, tra show e film televisivi, fino ad arrivare, chissà, anche al grande schermo. Oggi, a quasi quindica anni di distanza da quella giornata trionfale, Miriam Leone ha abbondantemente messo in chiaro quale era il suo destino. Dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi e avere recitato in serie tv di successo - tra le quali anche 1992, i 1993 e 1994, e infatti anche riuscita a sfondare la cinema, dove da qualche anno si sta mettendo in luce con ruoli sempre più importanti. Proprio per celebrare la sua carriera cinematografica, ecco l'elenco dei migliori film con Miriam Leone.

I MIGLIORI FILM CON MIRIAM LEONE approfondimento Corro da te, le interviste a Miriam Leone e Pierfrancesco Favino Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso Per Miriam il 2010 è l'anno della verità: debutta infatti in un film per il piccolo schermo con Il ritmo della vita e su grande schermo con Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso, sotto la regia dell'esperto Giovanni Veronesi. E non si fa trovare impreparata, dimostrandosi in entrambi i casi assolutamente all'altezza della situazione. Ma veniamo al film. Tutto nasce da un tema intitolato proprio come il film, assegnato da un professore alla sua classe dopo un litigio con il figlio Luigi. Lo spunto serve all'adolescente Nina per parlare dei suoi genitori, ma anche di sé, delle sue prime esperienze e dei suoi primi amori. Ma lo stesso professore, grazie al lavoro dell'allieva, potrà scoprire una serie di verità insospettate sul figlio. A Miriam il ruolo della fidanzata di Luigi. Anno: 2010 Genere: commedia Regia: Giovanni Veronesi Cast: Miriam Leone, Silvio Orlando, Luciana Littizzetto, Michele Placido, Elena Sofia Ricci, Margherita Buy I soliti idioti - Il film Un altro motivo di vanto per Miriam Leone consiste nell'avere assistito in prima persona mentre Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli approdavano trionfalmente su grande schermo con il loro primo film: per l'occasione, all'ex Miss Italia va il ruolo della giornalista tv. Protagonisti della trasposizione cinematografica della fortunata serie tv I soliti idioti in onda su MTV sono Ruggero e Gianluca De Ceglie, senza dubbio i due personaggi più amati creati da Biggio e Mandelli negli sketch del loro delirante show. Anno: 2011 Genere: commedia Regia: Enrico Lando Cast: Miriam Leone, Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Madalina Diana Ghenea, Francesco Sarcina, Gianmarco Tognazzi Un paese quasi perfetto Remake italiano del remake francese di un film canadese, Un paese quasi perfetto si affida alla coppia Fabio Volo/Sivlio Orlando per mettere in scena le vicende di un paesino di montagna a rischio spopolamento. Alcuni abitanti, però, non si arrendono. E quando come requisito per far riaprire una fabbrica del posto si richiede che ci sia almeno un medico in loco, convincono suo malgrado un chirurgo plastico di città a fermarsi per un mese. A Miriam il ruolo di Anna, affascinante ragazza del luogo che finisce inevitabilmente per affascinare il dottore. Film in lizza per il premio alla Migliore sceneggiatura adattata ai David di Donatello 2017. Anno: 2016 Genere: commedia Regia: Massimo Gaudioso Cast: Miriam Leone, Fabio Volo, Silvio Orlando, Carlo Buccirosso, Nando Paone In guerra per amore Dopo il successo di pubblico e di critica di La Mafia uccide solo d'estate, Pierfrancesco Diliberto a.k.a. Pif torna alla regia cinematografica con In guerra per amore, che rientra a pieno titolo tra i migliori film con Miriam Leone: qui il nostro eroe oltre che dirigere interpreta anche il protagonista Arturo, che vuole sposare Flora nonostante il padre di quest'ultima l'abbia promessa a un mafioso siciliano. Per raggiunge l'isola e contrastare lo sgradito matrimonio, il ragazzo si trova a unirsi all'esercito statunitense, prossimo allo sbarco in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. A Miriam l'onore di interpretare proprio Flora, la ragazza di cui si innamorara Pif/Arturo. Ben sette candidature ai David 2017. Data di uscita: 2016 Genere: commedia Regia: Pif Cast: Miriam Leone, Pif, Stella Egitto, Andrea Di Stefano, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti Fai bei sogni A partire dal romanzo di Massimo Gramellini, Marco Bellocchio riesce nell'intento di costruire un film solido e convincente, che rivaleggerà con Un paese quasi perfetto nella corsa al David per la Migliore sceneggiatura adattata. Anni ’60, Massimo ha 9 anni ed è attaccatissimo alla madre. Questa, dopo avergli augurato la buonanotte, muore in circostanze misteriose. Passano i decenni, ma diventato uomo Massimo non sembra rassegnarsi alla versione dei fatti che gli è stata raccontata. Miriam Leone è Agnese, amica del protagonista Massimo, interpretato da Valerio Mastandrea. Anno: 2016 Genere: drammatico Regia: Marco Bellocchio Cast: Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino, Fabrizio Gifuni, Roberto Herlitzka