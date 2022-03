Balenciaga dedica la sfilata 2022 all'Ucraina al Paris Fashion Show

Balenciaga ha voluto omaggiare i profughi ucraini in occasione della sfilata alla Paris Fashion Week.



La Maison parigina ha reso omaggio ai profughi che in queste ore stanno scappando dal proprio Paese invaso dalla Russia. Una scelta presa personalmente dal direttore creativo Demna.



Il designer (fuggito dalla Georgia come rifugiato, quindi altamente coinvolto in questa tematica) ha recitato una poesia in ucraino mentre le modelle camminavano contro vento, inciampando nella neve finta, tremando e trasportando i propri averi in sacchi.



Uomini e donne con le teste chinate contro il vento, tremanti e con un equilibrio precario per cui l'inciampo è stato il leit motiv della sfilata, qualcosa di ben lontano dal mondo della moda e delle passerelle. Proprio in questo modo il marchio fondato a Parigi nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga ha voluto unirsi al coro già ampiamente polifonico di società, marchi, artisti, brand e aziende occidentali che in queste ore stanno dichiarando apertamente di essere contro l’invasione russa, di stare dalla parte dell’Ucraina e di provare una profonda solidarietà ed empatia nei confronti del popolo del Paese che è stato invaso dalla Nazione di Putin.



Vedere Kim Kardashian seduta in prima fila mentre guarda la neve finta che cade, mentre le modelle sfilano calzando stivali alti fino alla coscia, non può che farci venire la pelle d'oca. In una settimana in cui più di 1 milione di ucraini sono stati costretti a fuggire dalle proprie case, l'allusione che questa sfilata di Balenciaga fa è forte e chiara. Forte, soprattutto.



Come riporta The Guardian, la scelta è stata per alcuni “scomoda”, poiché chi faceva parte del pubblico in quel momento forse si è sentito giudicato e a disagio per il fatto di essere comodamente seduto a una sfilata di un brand di lusso mentre in Ucraina si sta consumando il peggiore conflitto d'Europa dal 1945.

Inoltre il celebre quotidiano britannico sottolinea che la scelta presa da Demna ha “virato pericolosamente vicino all'uso di una crisi umanitaria come estetica”, come scrive Jess Cartner-Morley, inviato del Guardian a Parigi.



Tuttavia la sfilata del brand parigino “è stata anche, per molti tra il pubblico, uno spettacolo di empatia umana e potente, un'emozione che non si vede spesso in passerella”, ha ammesso Jess Cartner-Morley. Ricordando inoltre che il direttore creativo di questa casa di moda è coinvolto direttamente e personalmente, trattandosi di un rifugiato che è fuggito dalla Georgia.



La scelta della neve, già programmata sei mesi fa, avrebbe dovuto essere un riferimento all'importanza di un'azione sull'emergenza climatica. “Riguardava cosa potrebbe significare la neve in futuro. E per futuro, intendo ora, quando ci saranno stazioni sciistiche che non avranno più neve", ha detto Demna. “Ma poi ha assunto un significato completamente diverso, a causa della crisi in cui ci troviamo”.