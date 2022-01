Daniel Craig, un'intera intervista con una ferita sulla fronte

Daniel Craig partecipa ad un’intera intervista con una ferita alla fronte

approfondimento

007, Daniel Craig riceverà il titolo di Cavaliere

Un momento davvero esilarante, che è stato prontamente ricondiviso anche dalla pagina social ufficiale del noto periodico statunitense Variety. Daniel Craig – che tutti conoscono per essere stato l’ultimo interprete in linea temporale dell’agente segreto James Bond – è stato protagonista di un insolito incidente durante l’intervista per “Actors On Actors” ad opera dell’amico e collega Javier Bardem. Il noto attore britannico avrebbe partecipato a diversi minuti di incalzanti domande, aneddoti e curiosità sulla sua carriera e sull’ultimo “Bond 25 - No Time To Die”, senza accorgersi di avere una ferita in fronte. Salvo poi l’intervento di Bardem a farglielo notare. “Lascia che te lo chieda, amico, un'ultima domanda” ha attaccato Bardem, “Cosa ti è successo lì sulla fronte?”. Craig è rimasto letteralmente stupito, domandando “Dove? Mi sono colpito in testa? Ho del sandwich sulla testa? Ho fatto tutta questa intervista... Probabilmente è una parte di sandwich”. Craig si è quindi alzato per raggiungere lo specchio di casa cercando di capire cosa fosse accaduto e, al suo ritorno, ha ammesso ridendo: “Sai una cosa? Mi hanno spedito questo meraviglioso Ring Flash, che ho usato per metterci un iPad in mezzo. Mi sono avvicinato per controllare e, prima che iniziassimo a parlare, mi è caduto sulla testa”. “Grazie per avermelo fatto notare” ha poi aggiunto l’ex agente Bond, “Stavo letteralmente preparando tutto quanto ed è caduto in avanti e ho pensato 'Oh! Non sto morendo dissanguato, non è niente. Se non mi faccio male mentre faccio delle riprese non le sto facendo nel modo giusto. Non c'è da meravigliarsi che subisco infortuni ogni volta che giro un film!”.