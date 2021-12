007, Daniel Craig riceverà il titolo di Cavaliere

Dopo l’addio a James Bond con No Time To Die, l’attore è pronto a ricevere un titolo prestigioso, riservato agli alti diplomatici Condividi

A Capodanno saranno nominati i nuovi membri dell’ordine cavalleresco nel Regno Unito, così come tutti i destinatari di altri alti riconoscimenti ufficiali. A insignirli sarà ovviamente la Regina Elisabetta II, così come avviene dal 1890 (in alternativa dal suo rappresentante vicereale). Il tutto sarà pubblicato nei supplementi del London Gazette, dove quest’anno troverà spazio anche il nome di Daniel Craig.

approfondimento No Time To Die, James Bond è on demand su Sky Primafila Il celebre attore ha detto addio al personaggio di James Bond con No Time To Die. Il suo addio a 007 verrà celebrato in maniera speciale, a dir poco. Il suo nome è tra quelli trapelati della lista dei premiati dalla Regina Elisabetta II. Per lui è previsto uno degli onori più rari: l’Ordine di San Michele e San Giorgio.

Sir Daniel Craig approfondimento No Time To Die , 7 cose da sapere sul film Non è decisamente cosa comune che un attore riceva l’onore del cavalierato per l’Ordine di San Michele e San Giorgio. Questo è solitamente riservato ai diplomatici, così come ai lavoratori del Ministero degli Esteri che si sono particolarmente distinti. Lo stesso dicasi per le spie. È proprio qui che entra in gioco Daniel Craig. Si è scelto di onorare l’attore per il suo servizio all’industria cinematografica e teatrale britannica. Il suo James Bond, che ha interpretato per 15 anni, è divenuto di fatto iconico, avendo trascinato il personaggio in una nuova epoca di narrativa cinematografica. Il suo grado sarà quello di Compagno (CMG), onore riservato agli alti diplomatici. Guardando al James Bond di Ian Fleming, viene presentato come comandante della Royal Navy Volunteer Reserve (RNVR, decorato con il CMG come Daniel Craig nel 1953. In Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro ricevette l’offerta, rifiutata, della KCMG, che lo avrebbe reso Companion a Knight Commander in the Order.