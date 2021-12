No Time To Die, James Bond è on demand su Sky Primafila

In questa avventura Bond ha lasciato il servizio attivo e si gode una vita tranquilla in Giamaica. La quiete però viene interrotta quando il suo vecchio amico della CIA Felix Leiter ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela però molto più rischiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

A poco distanza dall'uscita cinematografica, No Time To Die , il venticinquesimo capitolo della saga di James Bond che vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto 007 è disponibile su Sky Primafila.

approfondimento

No Time To Die , 7 cose da sapere sul film

Un tempo, i film di James Bond erano avventure separate, collegate tra loro da personaggi buoni o cattivi, fin quando la EON Productions ha voluto che la serie di Daniel Craig seguisse un unico arco narrativo. Quantum Of Solace (2008) si è svolto subito dopo Casino Royale (2006), che aveva tracciato l'inizio della carriera di Bond come agente doppio 0. Skyfall (2012) si è inserito nella serie per rivelare aspetti importanti della gioventù di Bond. Ora, il 25° film della serie di EON, No Time To Die, inizia all'indomani di Spectre (2015), che si è concluso con Bond (Craig) e Madeleine Swann (Léa Seydoux) che si allontanano a bordo dell'Aston Martin DB5.

Quando Bond appare per la prima volta in No Time To Die, si trova con Madeleine a Matera, una città rocciosa dell'Italia meridionale. Secondo il produttore della serie Michael G. Wilson, la narrazione doveva ripartire dalla relazione tra Bond e Madeleine. "La domanda era: a che punto?", dice.

La collega produttrice Barbara Broccoli spiega: "Il problema era come continuare a raccontare la storia d'amore ed esplorare i temi che sono diventati centrali nei film di Daniel Craig".

"In No Time To Die c'era una grande storia da definire, e molte questioni in sospeso da chiudere", dice Craig.