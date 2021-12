Il figlio di Sting tenta di entrare in "police"

I figli seguono sempre le orme dei padri, ma a volte non proprio letteralmente. In questo caso parliamo del figlio più piccolo di Sting ( FOTO ), musicista, cantante ed ex membro dei Police. Giacomo Sumner , per gli amici Jack, ha infatti completato una prova di due giorni e spera adesso di poter entrare in polizia (police, in inglese).

Chi è Giacomo Sumner

Sting ha avuto sei figli: i primi due, Joseph Sumner (classe 1976), che ha seguito le orme del padre, e Kate (1982), nati dal primo matrimonio con Frances Tomelty. Gli altri quattro li ha avuti con l’attuale moglie Trudie Styler. Sono Brigitte Micheal (1984), Jake (1985), Eliot Paulina (1990), cantautrice, e Giacomo Luke (1995). Quest'ultimo, che di anni ne ha 26, ha scritto un post su Facebook a proposito del suo desiderio di entrare in polizia. "Diventare un agente di polizia è stato il mio sogno da quando avevo 13 anni". Un amico ha rivelato al Daily Mail che Jack "È interessato a una carriera in polizia e ha fatto domanda in vari dipartimenti. Ha avuto un colloquio con la Met Police e un test di idoneità. Sta aspettando di avere notizie e spera di entrare”. Un'altra fonte ha detto: "Giacomo ha sostenuto un rigoroso processo di valutazione di due giorni". Il 26enne si è laureato in Bachelor of Science, giustizia penale, presso la California Lutheran University nel maggio dello scorso anno. Quando si è laureato, la madre di Giacomo, Trudie Styler, ha scritto su Facebook: "Papà e io siamo molto orgogliosi di te. Il tuo duro lavoro è stato ripagato!”. La donna ha anche elogiato la sua "tenacia... grinta e determinazione". Il fratello maggiore e le due sorelle di Giacomo hanno tutti intrapreso carriere nella musica e nel cinema, quindi Jack è il primo che ha deciso di seguire un percorso non artistico. Un amico del ragazzo ha detto che è probabile che gli venga offerto un lavoro come agente speciale.