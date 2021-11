Sting, arriva The Bridge, il nuovo album di inediti

Ha debuttato allo scoccare in punto della mezzanotte di oggi, venerdì 19 novembre , il nuovo album del cantautore britannico Sting . “ The Bridge ”, questo il titolo, è il suo 15esimo progetto discografico, interamente scritto e composto dall’artista durante il lungo periodo di quarantena a causa della pandemia. Un disco che segue un unico fil rouge: raccontare la vita di ognuno di noi attraverso le relazioni e le separazioni, così come il cambiamento fisico e psicologico che ogni giorno viviamo all’interno del tessuto sociale. Ecco le canzoni di “The Bridge” e cosa ha dichiarato Sting alla stampa.

Le parole di Sting alla stampa italiana e americana

È stato nel corso di una lunga intervista in diretta ieri, giovedì 18 novembre, su Radio Monte Carlo, che Sting ha raccontato di più sul nuovo album “The Bridge”, presentandone in anteprima agli ascoltatori italiani anche tutte le tracce contenute nel progetto. Ecco le parole del cantautore e rocker che ha svelato di più sul significato del nuovo disco: “Queste canzoni sono tra un posto e un altro, tra uno stato mentale e un altro, tra la vita e la morte, tra le relazioni. Tra le pandemie, tra le ere, politicamente, socialmente e psicologicamente, ognuno di noi è bloccato nel mezzo di qualcosa. Abbiamo bisogno di un ponte”, ha detto Sting durante l’intervista radiofonica, riprendendo quanto già annunciato anche al Los Angeles Times in cui dichiarava “’The Bridge’ è un insieme di composizioni scritte in un anno di pandemia, di perdite personali, separazione, interruzione, lockdown e straordinario tumulto psicologico e sociale”. Un disco in poche parole realizzato in circostanze uniche e irripetibili “Ho registrato da remoto con Zoom” ha ammesso l’ex frontman dei Police che ha poi aggiunto “Credo che il tema del disco sia quello di costruire ponti per colmare separazioni. Stavo solo scrivendo canzoni, non ho iniziato con questo proposito, ma a un certo punto del processo creativo mi sono detto: è di questo che si tratta”.