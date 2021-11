Calendario Pirelli 2022, la presentazione e l'intervista a Bryan Adams

La presentazione è mondiale e non è solo un modo di dire . Uno spettacolo nello spettacolo, in digitale per il ritorno del calendario, diventato oggetto di culto, che in un misto di glamour e racconto dei nostri giorni, trova nell’espressione artistica, la sua sintesi. Da gennaio a dicembre: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Iggy Pop, Saweetiee, Kali Uchis, Bohan Phoenix, St Vincent in copertina, più di 160 pagine e oltre 70 scatti, 10 musicisti in viaggio, un susseguirsi di ritratti e still, ecco The Cal 2022 . La vita in tour, Los Angeles e Capri le location, la custodia di un LP che contiene non un disco ma il nuovo calendario Pirelli, questo è “On The Road”. Bryan Adams seppur in quarantena perché risultato positivo al Covid non è voluto mancare. Con un sorriso ha risposto alle nostre domande: ”Siamo stati fortunati perché l'idea di "On the road" (sulla strada) è perfetta per i musicisti ed è ancora "più" perfetta per Pirelli perché è ciò che fa da 150 anni, riuscire a metterli insieme è stato fantastico!” Ci dice sottolineando: “Sono lieto che abbiamo avuto questa idea e ho anche una canzone che si chiama “On The Road”.

Il fotografo rockstar è il protagonista del mese di dicembre: “Non è esattamente Babbo Natale, ma è il meglio che sono riuscito a fare”. Scherza Bryan e poi: “Eravamo un po’ stretti con i tempi per avere un'altra persona. Ho deciso di fare delle fotografie che potessero starci. Non è stato facile. C’è stato molto lavoro da fare, guardando indietro avrei voluto più tempo, ma è andata così, penso che siamo stati fortunati a farcela in questo periodo di Covid. Sono soddisfatto, abbiamo fatto un gran lavoro, tutti ne sono felici. Rappresenta a pieno il concetto di "on the road", è cool! Un lavoro importante che racconta molto dell’artista canadese, lui musicista da Grammy e fotografo affermato, tanto da essere stato scelto anche per ritrarre la regina Elisabetta II, ha passato gran parte della sua vita su strada, in tour, accompagnato sempre dalla sua macchina fotografica.



Un lavoro che esce nell’anno nel quale si celebrano i 150 anni Pirelli: “Un grande artista come Bryan Adams riesce attraverso le immagini e attraverso una canzone ad esprimere il desiderio di riprendere un cammino che è stato interrotto per la pandemia che ha ancora delle ombre ma dove l’energia che tutti possiamo liberare ci può garantire un futuro ancora più creativo, dove ognuno può esprime se stesso” ci dice Marco Tronchetti Provera. Al vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli chiediamo se anche lui si sente un po' rock come The Call 2022, gentilmente non si sottrae e con il sorriso: “ Il CEO è nato con il rock, sono nato con i Rolling Stones, con i Beatles, con Prince, Sting, Elton John e in Italia con Mina, Celentano, Vasco Rossi, tutti prodotti di una società e questa società è cresciuta negli ultimo settant’anni e io sono cresciuto con loro, per forza SONO ROCK!”

La presentazione

Teatro Repower ad Assago, Victoria Cabello in veste di padrona di casa, Bryan Adams in collegamento e ospite da New York la cantautrice St. Vincent, uno spettacolo nello spettacolo. Gli ospiti si sono raccontati, sono stati mostrati scatti e backstage di “On the Road”, questa l’occasione anche per ascoltare il brano omonimo che Bryan ha dedicato a The Cal 2022, canzone presente nel suo album in uscita “So happy it’s hurst”. Evento nell’evento, la presentazione del nuovo logo Pirelli. Tutto visibile su www.pirelli.com a partire dal 29 novembre ore 21.00