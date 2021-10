Il cantautore canadese pubblica la title track “So Happy It Hurts” estratta dal nuovo album fuori a marzo 2022 e annuncia ai fan ben tre date in Italia in programma per la prossima primavera, a Roma, Firenze e Conegliano (TV)

Il celebre cantautore, musicista e fotografo canadese, icona del rock, tornerà in Italia nella primavera del 2022, a ben tre anni di distanza dalle due magiche date di Milano e Bologna, per il tour promozionale dell’album “Shine A Light” (2019). Poche ore fa, Bryan Adams ha annunciato il suo felice ritorno nella Penisola, occasione in cui anticiperà e condividerà con tutti i fan italiani, i brani del nuovo album fuori a marzo 2022, di cui è stata rilasciata alcune ore fa la title track ufficiale dal titolo “ So Happy It Hurts ” (in radio da venerdì 15 ottobre). I concerti di Bryan Adams in Italia per il 2022 si terranno a Roma, Firenze e Conegliano (TV).

Bryan Adams, tutte le date in Italia nel 2022

Sono ben tre, le date che accompagneranno il cantautore canadese Bryan Adams, con la sua musica in Italia e che seguiranno la pubblicazione del nuovo album “So Happy It Hurts” fuori a marzo 2022. Magici show in cui assaporare l’essenza pura del rock di Adams e dei brani inediti per la prima volta presentati dal vivo insieme ai già conosciuti pezzi estratti dai lavori precedenti. Sarà proprio la Capitale romana a dare il benvenuto all’artista in Italia, con un concerto al Palazzo dello Sport, cui seguirà la data fiorentina del Mandela Forum, per concludersi con una grande festa finale alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso).

Ecco tutte le date di Bryan Adams in Italia:

Venerdì 11 febbraio 2022 – Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 12 febbraio 2022 – Firenze, Mandela Forum

Lunedì 14 febbraio 2022 – Conegliano (TV), Zoppas Arena

I biglietti per i concerti di Bryan Adams in Italia nel 2022 saranno disponibili dalle ore 10:00 di sabato 16 ottobre 2021 sul portale online TicketOne e presso tutti i rivenditori autorizzati. Per gli ascoltatori di R101 è disponibile una pre-sale speciale a partire dalle ore 10:00 di giovedì 14 ottobre.