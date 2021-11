Milano, Bryan Adams atterra a Malpensa e risulta positivo al Covid

"Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese - ha scritto il cantante sui social -. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto"

Il musicista Bryan Adams è risultato positivo al Covid dopo essere atterrato a Malpensa alle 13 con un volo proveniente da New York. "Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese - ha scritto il cantante sui social -. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto", ha scritto la rockstar canadese di 62 anni.

L'arrivo a Malpensa

Bryan Adams è arrivato a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, The Cal 'On The Road" realizzato interamente con scatti del musicista canadese che ha fotografato numerose altre rockstar da Los Angeles a Capri. Al suo arrivo a Malpensa, aveva un po' di febbre e gli è stato fatto un tampone che è risultato positivo.