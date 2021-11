Una coppia si è sposata al concerto dei Rolling Stones ad Austin

Il gruppo ha scritto su Instagram: “Congratulazioni alla coppia che si è effettivamente sposata al concerto! Vi auguriamo tutto il meglio per il vostro futuro”.

Una giornata impossibile da dimenticare. Sabato 20 novembre la celebre band britannica è arrivata ad Austin per portare musica, grinta ed energia.

Stones 2021 USA - No Filter Tour è il titolo della serie di concerti con cui i Rolling Stones stanno salendo sui palchi delle principali città statunitensi. In occasione della data in Texas, un evento del tutto insolito ha attirato grande attenzione mediatica, stiamo parlando ovviamente della decisione di una coppia di giurarsi amore eterno al concerto della band guidata da Mick Jagger.