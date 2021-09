Rolling Stones, al via il tour negli Usa. L'appello: "Vaccinatevi"

Parte il nuovo tour negli States dei Rolling Stones, dopo la morte del batterista Charlie Watts, e dal dietro le quinte del primo concerto di ieri sera a St. Louis, arriva anche un appello ai fan a venire allo stadio vaccinati, e se non vaccinati, almeno avendo fatto il tampone. "Hello everyone, siamo tornati, è stato troppo lungo", hanno detto i tre membri della band britannica invitando il loro pubblico a rispettare le norme anti-Covid. "Vogliamo darvi una grande serata", ha detto Ronnie Wood, 74 anni, in un video postato su Twitter. "E una serata sicura", gli ha fatto eco Mick Jagger, 78 anni, il leggendario frontman nonché il più anziano del gruppo.