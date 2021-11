LOL 2, le anticipazioni sul cast dei concorrenti. FOTO

Si attende la presentazione ufficiale dei protagonisti della nuova stagione dello show. Nelle prossime ore Amazon Prime Video renderà noto il cast completo ma intanto in rete ci sono molti rumors a riguardo. Da Virginia Raffaele a Maccio Capatonda passando per Corrado Guzzanti e Claudio Bisio, ecco tutti i nomi più papabili per l’attesissima nuova edizione del fortunato programma, in arrivo tra marzo e aprile del 2022. (Gallery in aggiornamento)