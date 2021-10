Harrison Ford in Sicilia per le riprese del film Indiana Jones 5

L'attore è stato immortalato sul set siciliano, ma anche al ristorante dove si è prestato alle foto di rito. Presente anche Antonio Banderas Condividi:

Continua la permanenza in Sicilia di Harrison Ford, impegnato nelle riprese di Indiana Jones 5. In questi giorni l'attore si trova a Trapani, come documentato anche dalla foto scattata nel ristorante Stravento di viale Delle Sirene. “Felicissimi di aver accolto Mr Harrison Ford e la sua famiglia presso il nostro ristorante", ha scritto lo chef Rocco Di Marzo nella sua pagina social.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Facebook, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Harrison Ford e Antonio Banderas a Trapani approfondimento Disney, nuovo calendario: rinviati Indiana Jones e 5 film Marvel Le zone del territorio trapanese interessate saranno Segesta, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo e Marsala. La produzione sarà alla Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo e a Marsala, dove verranno realizzate delle riprese allo Stagnone, la laguna più vasta della Sicilia. A Trapani città, invece, non ci saranno riprese, ma sono stati allestiti magazzini di scena, casting e deposito e gli uffici, nei pressi di Villa Margherita. Oltre ad Harrison Ford nel cast c'è anche Antonio Banderas. L'attore spagnolo si è concesso una cena gourmet all’Osteria il Moro dei fratelli Enzo e Nicola Bandi, come raccontato dalla foto di rito scattata nel locale.

@Osteria Il Moro

Indiana Jones 5, cosa sappiamo approfondimento Indiana Jones 5, Harrison Ford è in Sicilia per le riprese Il set del film dedicato celebre archeologo si sta spostando tra Catania, Siracusa, Trapani, San Vito Lo Capo e Cefalù. La Eagle Pictures ha scelto l'isola italiana per ambientare il quinto episodio della saga che vede protagonista ancora una volta l'attore 79enne: le prime scene sono state girate nel pomeriggio del 5 ottobre al parco archeologico della Neapolis, in particolare all'Orecchio di Dioniso e alla Grotta dei Cordari. Per quanto riguarda Cefalù, il sindaco Rosario Lapunzina ha rivelato: “La città sarà trasformata in una cittadina degli anni Sessanta. Gli emissari Eagle sono già venuti in città per i sopralluoghi. Dovremo smontare tabelle e insegne, perché le facciate delle abitazioni di piazza Duomo saranno trasformate e adattate al periodo storico. Si tratta del più grande e importante film girato finora a Cefalù”. Il film, infatti, è ambientato nel 1969.

Iniziate le riprese di Indiana Jones a Cefalù con Harrison Ford e Mads Mikkelsen - ©IPA/Fotogramma

approfondimento Indiana Jones 5, anche Mads Mikkelsen in Italia per le riprese Nel cast del film Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook. Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora. Il regista James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan. Per quanto riguarda l'uscita del film, si è deciso di far slittare la premiere di un anno: l'uscita era prevista inizialmente per luglio 2022, ma è stata spostata al 30 giugno del 2023.