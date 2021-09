Carla Fracci, una targa per ricordare dove abitò da ragazza. VIDEO

A quattro mesi dalla scomparsa dell’étoile, la città di Milano le rende omaggio con una targa sulla casa popolare in cui trascorse i primi anni della sua straordinaria carriera. Il marito Beppe Menegatti: “Finite le prove alla Scala prendevamo il tram insieme e scendevamo qui vicino per salutarci su una panchina, come tutti i giovani con il cuore caldo”

“Alla fine della giornata di prove al Teatro alla Scala riprendevamo il tram e scendevamo qui vicino. Ci fermavano su una panchina qui dietro, come tutti i giovani con il cuore caldo”. Così Beppe Menegatti ricorda i tempi in cui Carla Fracci viveva in via Ugo Tommei 2 in occasione della targa dedicata a l’étoile. Una targa che è stata svelata oggi, a quattro mesi esatti dalla scomparsa della grande ballerina, nella casa dove ha vissuto tra il 1945 e il 1959. Proprio nei primi anni in cui iniziò a fare i primi passi. L’iscrizione alla scuola di ballo del Teatro alla Scala avvenne infatti nel 1946.

Un tributo milanese alla sua stella più luminosa, dopo il tram bianco della linea uno e dopo la sepoltura al Famedio, il Pantheon cittadino.

Una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Beppe Sala, il direttore della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala Frédéric Olivieri, danzatori, giovani allievi, amici e semplici cittadini.