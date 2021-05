Carla Fracci, il figlio a Sky TG24: "Generosa con tutti". VIDEO

Le parole di Francesco Menegatti dal Teatro alla Scala di Milano per l'ultimo saluto alla grande étoile, morta a 84 anni: "Amava tutti, la sua famiglia, le sarte, i macchinisti". E racconta: "Ho avuto la fortuna di andare in giro per il mondo con lei da piccolo, mi ha aperto gli orizzonti"

Carla Fracci aveva 33 anni quando nacque il figlio Francesco e molti di quelli che lavorarono con lei alla Scala gli hanno fatto le condoglianze ricordando quando la vedevano ballare sulle punte e con il pancione. "Ho avuto la fortuna per un periodo, da piccolo, di poterla seguire in giro per il mondo - racconta Menegatti - ed è stato un grande regalo che ho avuto perché mi ha aperto gli orizzonti. Mi è mancata molto quando non c’era. C’erano anche dei momenti quando ci si ritrovava con tutta la famiglia dove usciva fuori questa dimensione molto comune".

"Amava sarte, macchinisti, aveva una parola per tutti"

Semplicità che si rifletteva anche nei rapporti tra l'étoile e le maestranze del teatro. "Amava il teatro profondamente - aggiunge Menegatti - amava in maniera smodata sarte, macchinisti, aveva sempre una parola per tutti, era parta integrante di tutto l’ente teatro, non solo nel momento in cui entrava in scena. Era capace di interagire in maniera totale con questo mondo colorato che è il teatro”.