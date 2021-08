Ben Affleck in gioielleria: anello di fidanzamento per Jennifer Lopez?

L'attore e regista immortalato insieme alla signora Christine mentre cercava un prezioso per la sua fidanzata? Aspettiamo di saperne di più Condividi:

Ben Affleck e Jennifer Lopez presto sposi? Ci avevano già provato la prima volta, nel 2002, ma si lasciarono ad un passo dall'altare. Ora, a distanza di quasi vent'anni dal primo fidanzamento, l'attore e la popstar potrebbero decidere di celebrare il ritorno di fiamma con le nozze. Affleck, infatti, è stato paparazzato in una gioielleria di Los Angeles insieme alla madre: tanto è bastato ai media per immaginare che, presto, potrebbe arrivare la fatidica proposta...

Ben Affleck e Jennifer Lopez, progetti futuri approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck, bacio sui social. Le tappe della storia In occasione della prima proposta di nozze, durante il fidanzamento del 2002, Affleck regalò alla compagna un anello con diamante rosa da sei carati e due milioni e mezzo di dollari di valore stimato. Un gioiello notevole, che però non vide mai il coronamento del sogno d'amore. Oggi, a distanza di tanti anni, la storia d'amore tra l'attore 49enne e la cantante 52enne potrebbe avere, invece, un lieto fine. Come anticipato, Affleck è stato visto a Los Angeles in compagnia della madre e del figlio Samuel, avuto dalla ex moglie Jennifer Garner, fuori da Tiffany & Co. L’attore, il viso coperto da una mascherina, ha osservato con attenzione i solitari della gioielleria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Revista | Actualidad y Famosos (@15minutos.pe)

approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck e la loro villa dei sogni a Miami. FOTO “Sembra che tutto stia andando per il meglio. È palese che Jennifer abbia intenzioni serie con Ben. Non appariva così felice da tempo” ha dichiarato a People una fonte. Sempre a People l'insider ha raccontato che i rispettivi figli sono sempre più coinvolti nella relazione. I gemelli Emme e Max (13 anni) della Lopez hanno conosciuto i figli di Ben, Violet (15), Seraphina Rose (12) e Samuel (9). La famiglia allargata ha trascorso il weekend al Magic Castle di Los Angeles, un particolare club privato di maghi e illusionisti. "Stanno cercando di non affrettare le cose, ma vogliono che i ragazzi si conoscano. Stanno rendendo gli ultimi giorni d'estate più divertenti possibile, visto che poi torneranno a scuola e al lavoro".



