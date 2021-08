Ben Affleck e Jennifer Lopez mano nella mano a Malibu

Nuovo avvistamento della coppia felice, stavolta in spiaggia insieme all’amico di sempre di Affleck, Matt Damon Condividi:

La rinnovata storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck ha fatto impazzire i fan delle due star. Sono trascorsi ben 20 anni dalla prima relazione, sbocciata quando entrambi dominavano i rispettivi settori. Da allora ne hanno accumulata d’esperienza, in ambito lavorativo e privato, per poi ritrovarsi a 52 (lei) e 48 (lui) anni. Certi amori, d’altronde, fanno giri immensi.

Questa è l’estate in cui la storia d’amore è stata ufficializzata, dopo i primi rumor, con i due super paparazzati nel corso delle loro vacanze. L’Italia è stata una delle tappe principali e ora gli obiettivi dei fotografi li hanno “pizzicati” in totale serenità a Malibu Beach. La coppia è stata vista in compagnia di un’altra star, Matt Damon, storico amico di Ben Affleck. L’attore ha da sempre fatto il tifo per loro e sarà di certo felice di rivedere tanta serenità nello sguardo di quello che si può definire un “fratello”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez a Malibu approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri: la passeggiata Quando si è circondati da tanta felicità, si accetta con serenità anche il fatto di ritrovarsi a fare da “third wheel”. Nel corso del fine settimana Matt Damon è stato infatti avvistato a Malibu Beach in compagnia di Ben Affleck e Jennifer Lopez. Le immagini pubblicate da “TMZ” li mostrano nei pressi di Paradise Cove. L’interprete di “Good Will Hunting”, tra gli altri titoli della sua vasta filmografia, li ha visti tenersi per mano per tutto il tempo, come una coppia di fidanzatini. Abbigliamento molto casual per i due uomini, da sempre poco avvezzi a badare alle apparenze. Il vento, invece, faceva svolazzare il copricostume di JLo, che ha optato per un total white.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TMZ (@tmz_tv)